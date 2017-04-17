6 фильмов про космос, которые стоит показать детям

После выхода на экраны российского фильма о первом выходе человека в открытый космос «Время первых», где роль космонавта Алексея Леонова исполняет Евгений Миронов, а его напарника Павла Беляева – Константин Хабенский, мы попросили составить список лучших фильмов и мультфильмов для детей от 6 лет.

«Тайна третьей планеты» (1981 год, Союзмультфильм)

Пожалуй, каждый советский школьник видел мультик про Алису, её ученого папу и капитана Зелёного, которые путешествовали по разным планетам, населенным невероятными существами. Они должны были спасти птицу Говорун, как известно, отличающуюся умом и сообразительностью. Достойная анимация, которую приятно и сейчас пересмотреть вместе с ребенком.

«Инопланетянин» (1982 год, США)

Фантастическое кино от Стивена Спилберга о дружбе пришельца и земного мальчика. Очень настоящий фильм, который стоит посмотреть каждому. В копилке у картины – четыре статуэтки «Оскар», которые вряд ли будут интересны детям, но зато для многих взрослых являются своего рода знаком качества.

«Белка и Стрелка: Лунные приключения» (2014 год, Россия)



Как известно, первыми в космос полетели собаки Белка и Стрелка. Именно им посвящен милый мультик для всей семьи. В нем есть и юмор, и приключения, и, конечно же, тайна, которую предстоит раскрыть отважным собакам.

«Через тернии к звездам» (1980 год, СССР)

Приключенческая история о красавице-инопланетянке, оказавшейся на Земле и отправленной в миссию на далекую Десса. Ей предстоит вступить в неравный бой со злобным Туранчоксом, чтобы спасти родную планету.

«Планета бурь» (1961 год, СССР)

Фильм Павла Клушанцева 60-х годов о полете на Венеру. Мой знакомый продюсер Роджер Корман признался мне в одном грехе. В 1962 году он прилетел в СССР и пытался найти Клушанцева, чтобы снять англоязычный фильм про полет на Марс. Найти его ему не дали, и поэтому он увез с собой копию этого фильма. Попросил своего ассистента перемонтировать фильм, затем его переозвучили и выпустили в американских кинотеатрах с придуманными именами актеров. Так появился один из первых американских фильмов про космические путешествия. Кстати, того ассистента продюсера, который переписывал сценарий и монтировал «Планету бурь», звали Фрэнсис Форд Коппола. Тогда ему было 20 лет, и он только начинал карьеру. А Павел Клушанцев первым изобрел технологию, которую затем подхватили все. Кубрик, например, для своей «Космической одиссеи».

«ВАЛЛ-И» (2008 год, США, Disney)

Один из самых моих любимых анимационных фильмов: добрый, умный и безмерно трогательный, в котором что-то для себя найдут и совсем маленький ребенок, и подросток. Это история о роботе ВАЛЛ-И, который очищает нашу планету от мусора и ищет настоящего друга.